Antoine, attaccante classe 1991 del Barcellona e della Nazionale francese, potrebbe essere sacrificato dal club catalano in questa sessione di mercato. Secondo quanto riferito dal canale TV spagnolo TV3, l'attaccante potrebbe essere chiuso dagli arrivi di Sergioe Memphise con un'offerta di almeno 60 milioni di euro potrebbe partire. A queste cifre pochissimi club europei possono interessarsi al calciatore: la Juventus potrebbe inserirsi soltanto in caso di cessione di Dybala, decisamente improbabile però in questa sessione di mercato nonostante la Joya non abbia ancora rinnovato il suo contratto coi bianconeri.