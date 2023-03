Chi temere dello Sporting? Gazzetta spiega: su tutti, all’anagrafe, 24 anni, così detto “ciotola” o “pentola" come lo chiamavano in famiglia da piccolo perché aveva sempre fame ed era cicciotello. All’Emirates a segno con un gol leggendario da 50 metri, meraviglioso, finora 12 reti in campionato e 17 in stagione, in realtà regista e leader. Valore di mercato già sui 30 milioni, contratto fino al 2026, piace in Premier.