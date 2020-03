La Juventus non smette di guardarsi in avanti, nel vero senso della parola. Guardare al futuro, ma anche al proprio pacchetto offensivo, con un grande centravanti obiettivo non troppo nascosto di mercato. Secondo quanto riporta Tuttosport, la società bianconera continua a seguire Gabriel Jesus del City. Tra le opzioni, ci sarebbe anche quella di inserire una contropartita tecnica, considerando anche i buoni rapporti che ci sono tra le due società, dopo l'affare Danilo-Cancelo della scorsa estate.