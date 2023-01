Esame superato per Ivan. Il terzino destro classe 2004 ha sfoderato una buona prestazione nel match di venerdì sera tra il suoe il, nonostante avesse di fronte un avversario ostico come il brasiliano. Lo spagnolo è seguito con attenzione dalla, che lo ha messo nel mirino come possibile vice (e poi erede) di Juan. E proprio la sfida contro i blancos era una grande occasione per lui, osservato speciale in vista del mercato. Il 18enne non ha certo sfigurato, anzi. I bianconeri restano alla finestra...