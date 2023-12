Lewis, con quattro gol e tre assist in diciassette presenze in campionato, ha attirato l'attenzione dellache lo ha inserito nella lista dei desideri per la prossima estate. Il talentuoso centrocampista scozzese sembra essere sotto i riflettori della Vecchia Signora, con un contatto diretto avvenuto tra l'agente del giocatore e Cristiano Giuntoli, dirigente della Juventus.I numeri impressionanti di Ferguson in campo hanno suscitato l'interesse della squadra italiana, che evidentemente vede in lui un possibile rinforzo per il centrocampo. Con l'intenzione di migliorare sempre di più, Ferguson potrebbe diventare uno degli obiettivi principali della Juventus nella prossima sessione di calciomercato estivo.