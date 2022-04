Parola del Muneco. E cioè del signor Gallardo, tecnico che di giovani se ne intende: è stato lui a lanciare l'ultimo obiettivo di mercato della Juventus, Enzo Fernandez, centrocampista di mestiere ma di indole particolare. Sa agire e reagire, una sorta di... De Paul, per restare in ambito argentino.



LA SCHEDA - Classe 2001, Fernandez. Già a gennaio, mentre tutti si emozionavano per Soulé, nel giro di giovani chiamati da Scaloni c'era pure Enzo. Cresciuto nel River, con cui ha debuttato già nel 2019, a 18 anni. Pensate: ha giocato appena 13 minuti nella squadra B ed è subito stato convocato in prima squadra. Un anno di prestito al Defensa Y Justicia (allenato da Hernan Crespo) e già la vittoria in Copa Sudamericana e Recopa. DOVE GIOCA - Dove può giocare? Dà il meglio in un centrocampo a due, ma anche da mezzala di quantità riesce a dire la propria. Gioca duro e gioca forte, con un tiro dalla distanza che ricorda i vecchi incursori dell'Argentina, tutti suoi idoli. Soprannome? El Gordo: era paffutello e gli è rimasto. La Juve loda doti atletiche e di carisma: può essere la scommessa per il futuro.