La Juventus su Edin Dzeko, come vice Vlahovic. I bianconeri sono stati avvicinati al centravanti bosniaco, che sarebbe l'alternativa esperta al serbo, centro dell'attacco che verrà. Ma non sarebbe la sola. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, c'è anche il Valencia di Rino Gattuso. L'Inter, si legge, lo libererebbe a zero, visto il suo ingaggio da 5.5 milioni di euro e l'arrivo di Lukaku.