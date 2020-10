Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nella rivoluzione che ha in mente la Juventus potrebbe trovare posto Duvnjak, nuovo talento della Croazia. Il calciatore, classe 2003, è definito un giocatore completo: "Dinamico, bravo sia in fase di interdizione che di impostazione, viene utilizzato prevalentemente come mediano davanti alla difesa in una linea a tre. Gli allenatori con cui si è confrontato sino ad oggi ne hanno apprezzato anche la grande intelligenza tattica e soprattutto la personalità, che il ragazzo sa esprimere sia dentro che fuori dal campo".