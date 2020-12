La Juve mette gli occhi in casa Genoa: secondo Tuttosport, i bianconeri seguono con interesse il centrocampista Nicolò Rovella e l'attaccante Gianluca Scamacca. Un asse sempre caldo quello tra Torino e Genova, con i bianconeri che hanno dato in prestito ben tre giocatori ai rossoblù: Mattia Perin, Luca Pellegrini e Marko Pjaca. Loro, pedine di scambio anche per gli affari futuri, come già accaduto in passato con Romero e Sturaro, gli ultimi di una lunga lista.