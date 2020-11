Avanti con grande fiducia. Il Milan e Gianluigi Donnarumma sono sempre più vicini, c'è il massimo impegno a trovare un punto ragionevole per entrambi. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, nelle ultime ore sono andati in scena nuovi contatti positivi tra l'area dirigenziale del club rossonero e l'entourage del giocatore. La Juve continua a monitorare la situazione, consapevole allo stesso tempo della fiducia - palesata dall'estensione del contratto di Szczesny - e della sicurezza delle 'mani' in cui si trovano. Se dovesse piovere l'occasione, però, Gigio è da sempre un obiettivo e non mancherebbe l'affondo. Altrimenti, occhio alla clausola.