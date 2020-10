Non ha ancora 20 anni, ma nella passata stagione ha già iniziato a trovare continuità nel Saint Etienne. E all'inizio di quella in corso si è trasferito al Leicester per una cifra che si avvicina ai 40 milioni di euro (definita dal club di Ligue 1 come la cessione più importante della propria storia). Il suo ruolo è quello di difensore centrale e lui si chiama Wesley Fofana. Una promessa del calcio europeo, che secondo Tuttosport è uno dei nomi che la Juventus punterà per ringiovanire la propria difesa, un reparto che si sta rinnovando con giocatori come De Ligt e Demiral ma che conta ancora sulla leadership di veterani come Chiellini e Bonucci.