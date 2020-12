Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juve starebbe sondando Memphis Depay. Per lui sta lavorando Paratici, contatti frequenti con il Lione e con l'entourage del giocatore. Che ascolta interessato. Mentre la quadra potrebbe essere rappresentata da uno scambio che possa coinvolgere magari quel Federico Bernardeschi che ha già rifiutato in passato il Lione. Tentativi e ragionamenti in corso, il carro di chi pensa che Depay sia l'uomo giusto si sta riempiendo alla Continassa.