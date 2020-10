1









Yusuf Demir, trequartista del Rapid Vienna, ha destato l'interesse della Juventus secondo quanto raccolto da Calciomercato.com. Numeri promettenti, per il giovane trequartista. Che l'hanno prontamente messo nel mirino delle principali formazioni europee, dalle big di Premier League, a Bayern e Borussia Dortmund passando per la Juventus. Il Rapid, sempre attento alla crescita dei prodotti del suo settore giovanile, ha capito immediatamente l'antifona e ha prontamente rinnovato il contratto di Yusuf Demir fino a giugno 2022, in previsione di un utilizzo sempre più importante e di una cessione remunerativa al momento opportuno. Mancino naturale, grandi proprietà tecniche che emergono sia nella conduzione della palla, che al momento della rifinitura e nell'uno contro uno; completano il repertorio una grande facilità di tiro dalla distanza e la balistica nei calci piazzati.