C'è l'ennesimo derby ed è quello d'Italia. In attesa di vedere Juve e Inter in campo, è il mercato a scaldare la sfida tra le due squadre probabilmente più forti del campionato: le attenzioni, stavolta, sono tutte per l'argentino Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese ormai in procinto di cambiare aria dopo un'estate tribolata e piena di tentazioni. Partirà, sì, De Paul. Grande amico di Dybala e non solo per questo orgoglioso delle parole di apprezzamento che i bianconeri hanno avuto nei suoi confronti. LA SITUAZIONE - Parole che non si sono ancora tramutate in fatti. De Paul, appena qualche mese fa, veniva valutato intorno ai 40 milioni di euro dalla famiglia Pozzo: cifra irraggiungibile per quasi tutti i club interessati, a meno che non si concretizzi una cessione. Ecco, la Juve ne ha in canna un paio: la prima sarà a zero (ma che risparmio dal punto di vista dell'ingaggio!) e sarà Khedira, l'altra guarda con interesse la situazione di Federico Bernardeschi. Intanto, i friulani hanno fatto sapere di non accettare l'opzione prestito, a prescindere dai discorsi sull'eventuale riscatto. E da Udine arriva anche una data di scadenza: Rodrigo resta in bianconero almeno fino al 23 gennaio. C'è un filotto intenso di gare e Gotti ha bisogno di lui.