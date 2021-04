Udinese-Juve con un osservato speciale: Rodrigo De Paul. Sfida nella sfida con l'amico Paulo Dybala, compagno di vacanze e avversario domenica alla Dacia Arena. Numeri dieci (bianconeri) a confronto e riflettori accesi sull'argentino dell'Udinese, che i dirigenti bianconeri stanno seguendo da diverso tempo cercando di capire come si svilupperà il mercato intorno a lui. Dopo cinque anni a Udine può essere arrivato il momento del grande salto, magari... senza cambiare i colori della maglia.



IL RUOLO - Rodrigo può essere l'uomo giusto per chi cerca un po' di fantasia in mezzo al campo. Nell'Udinese gioca mezz'ala ma il suo ruolo originale è quello da trequartista e all'occorrenza si può trasformare anche in regista. E' un giocatore duttile, come quelli che piacciono a Pirlo. E' il miglior assist-man della Serie A dopo Cuadrado: 9 il colombiano, 6 l'argentino. Gol, passaggi decisivi ma non solo: De Paul è anche un leader carismatico dalla grande personalità, a Udine è diventato un simbolo della squadra ma ora si sente pronto per il grande salto. E domenica non vorrà sfigurare contro chi sta pensando di fare un tentativo in estate.



LA VALUTAZIONE - Occhio però alla concorrenza di Inter e Napoli in Italia e della Premier League dall'estero, in passato c'era stato un tentativo dello Zenit e non è escluso che da qui alla riapertura del mercato si possano inserire anche altre società alla corsa per l'argentino. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 40 milioni ma in un mercato con poca liquidità è destinata ad abbassarsi. La Juve potrebbe provare a inserire qualche contropartita per abbassare la parte cash, inserendo anche l'amico Dybala come 'intermediario' dell'operazione. Idee, strategie e scelte per il centrocampo: De Paul nel mirino della Juve, domenica si scende in campo.