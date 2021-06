Ieri, nell’intervista rilasciata da Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria ha parlato anche di Mikkel Damsgaard, rivelando la sua intenzione di trattenere in blucerchiato il gioiellino danese nella prossima stagione. In realtà, le dichiarazioni del Viperetta devono scontrarsi con la realtà, e la sensazione è che a fronte di un’offerta considerata ‘indecente’, o comunque molto invitante, il classe 2000 potrebbe lasciare Genova. Per Repubblica, la Sampdoria infatti potrebbe accettare di vendere Damsgaard al cospetto di una soluzione allettante, magari in grado di garantire al club la possibilità di trattenerlo in prestito per tutta la prossima stagione. Anche la Juve lo segue.