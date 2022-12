Laè alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Come riferisce il Corriere di Torino, i riflettori della Vecchia Signora sarebbero ritornati su Diogodel. Il contratto del giocatore è attualmente in scadenza nel 2023 e i contatti per il rinnovo non sarebbero proseguiti, la Vecchia Signora resta alla finestra.