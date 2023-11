In vista del mercato di gennaio lapotrebbe avere già un'alternativa (low cost) a Domenico, forse non così semplice da raggiungere anche in virtù della delicata posizione in classifica del Sassuolo: si tratta di Eduard, attaccante esterno classe 2000 in forza alin Russia, sul quale si accenderanno i riflettori nella sfida di martedì tra Croazia evalida per le qualificazioni europee. Il 23enne, come racconta Tuttosport, ha proprio le qualità che servono ai bianconeri: strappo palla al piede, dribbling e fiuto per la porta, oltre alla duttilità necessaria per esprimersi sia sulla fascia che nel ruolo di trequartista a supporto delle punte; inoltre - aspetto da non sottovalutare - ha un costo non proibitivo, circa- Chiaramente, a differenza di Berardi, quello di Spertsyan è un profilo acerbo, che difficilmente potrebbe rappresentare subito un valore aggiunto per una squadra come la Juve, qualora venisse ingaggiato già a gennaio. Cristiano, che non ha mai nascosto di voler monitorare anche giocatori di campionati e Paesi meno battuti, resta però alla finestra, pronto a cogliere l'eventuale occasione. E intanto domani, restando nell'ambito delle sfide internazionali, a finire "sotto esame" sarà Pierre-Emile, che scenderà in campo con la sua Danimarca contro la Slovenia.