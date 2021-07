Philippe Coutinho potrebbe tornare a giocare in Italia dopo gli anni di gioventù in cui l'Inter lo portò in Serie A. Oggi, a 29 anni, il fantasista brasiliano è uno dei numerosi esuberi del Barcellona, che dispone al momento di un parco attaccanti troppo grosso e che necessita di "darci un taglio". E Coutinho, dicevamo, potrebbe avere mercato qua nel nostro campionato.