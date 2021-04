Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ​Milan, Roma, Juventus e Atalanta sono pronti all'affondo per Gaetano Castrovilli. Lo stesso centrocampista fu protagonista di uno scontro con Cuadrado nel (tristemente) famoso tracollo bianconero di fine 2020. Juan ci tenne a specificare la bontà del suo gesto: "​Quando fai questa professione, ci sono partite da dimenticare e ieri era una di queste. Sono molto dispiaciuto per aver lasciato i miei compagni in 10 uomini e di aver perso la partita, però con tutta la FEDE e fiducia il domani andrà meglio”, le sue scuse.