Se il Real Madrid metterà in vendita il centrocampista brasiliano Casemiro, anche la Juventus farà un tentativo per lui. Ne é certo Don Balon in Spagna che sottolinea come il Chelsea sia però in pole position per lui. Se i blancos dovessero fiondarsi su Camavinga, a quel punto sarebbe ben più probabile un'uscita del mediano che tanto ha fatto male nella finale di Cardiff proprio ai bianconeri. Staremo a vedere, insomma. Le vie del mercato sono sempre infinite...