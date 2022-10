Come racconta Tuttosport, aspettando il ritorno di Luca Pellegrini dopo una stagione in Bundesliga all’Eintracht, la Juventus domani sera darà un’occhiata da vicino ad Andrea, terzino sinistro del Bologna, classe 2000, alla seconda stagione in Serie A dopo quella dell’anno scorso con il Genoa. Non dovrà comprarlo, perché lo ha già fatto a luglio: un investimento da 8,5 milioni più 3 milioni di bonus con un contratto blindato fino al 2027. Giusto il tempo di effettuare le visite al J Medical e di firmare, poi Cambiaso si è diretto a Bologna in prestito secco.