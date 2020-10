2









La dirigenza del Milan ha confermato quanto raccontato da Calciomercato.com nella giorna di ieri: sono vivi i contatti con l'agente di Calhanoglu per parlare del contratto in scadenza nel 2021. Al nazionale turco è stata riconosciuta una grande professionalità in questi mesi, senza pensare a questa incerta situazione contrattuale. I dirigenti hanno manifestato ottimismo sul buon esito della negoziazione, ma le parti sono ancora lontane. L'intenzione c'è, ora serve accelerare, anche perché gli occhi della Juve si fanno sentire. Se dovesse diventare un'occasione a parametro zero, i bianconeri potrebbero fiondarsi sul turco ex Bayer. Staremo a vedere...