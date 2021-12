Il suo nome è appuntato sui taccuini degli osservatori della Juventus dallo scorso gennaio, quando un tentativo fu pure fatto per provare a portarlo in Italia per anticipare la concorrenza. L'Hajduk Spalato però ha deciso diversamente, perché è convinto che Markoabbia ancora tanto margine per accrescere il suo potenziale e preferirebbe che si consolidasse in prima squadra prima di valutare una cessione a cifre importanti ad una big europea. Lo riporta Calciomercato.com.