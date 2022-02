Come racconta Tuttosport, la Juventus, si porta avanti con il lavoro in attesa di capire il destino dei difensori. Per questo motivo resterà affacciata a lungo alla finestra da dove potrà ammirare il profilo del brasiliano Gleison Bremer, 24 anni, che ha appena rinnovato il contratto con il Torino fino al 2024. Radiomercato sussurra che i granata non mollerebbero il loro pilastro per meno di 30 milioni.