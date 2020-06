Oltre al Milan, ci sono anche Juve, Napoli e Roma su Jeremy Boga, attaccante francese del Sassuolo, valutato 30 milioni. Ai microfoni di Telefoot, l'esterno francese del Sassuolo ha parlato del suo futuro. Il giocatore piace anche alla Juventus. Ecco le sue parole: "Carnevali ha detto che resto a Sassuolo? Non è ancora definitiva la mia permanenza a Sassuolo. Ho parlato con il mister Roberto De Zerbi per capire. Ora sono concentrato sul finale di stagione e poi parleremo del futuro con il club. Penso che la Serie A sia adatta a me, mi sono trovato bene nel calcio italiano. Sto disputando la mia migliore stagione, come dicono i numeri".