Laè ancora alla ricerca di un sostituto di Matthijsche sembra essere con le valige in mano. L'Inter ieri ha affrontato il amichevole il, di Benoit, difensore nel mirino della Vecchia Signora da tempo. Il francese classe 2001 ha surclassato sia Romeluche Lautaroe come riporta Calciomercato.com sicuramente la Juventus non è rimasta ferma a guardare.Il giocatore è molto giovane (classe 2001) e il Monaco non vorrebbe privarsene per meno didi euro. Un prezzo alto ma che la Vecchia Signora potrebbe ottenere dalla cessione di De Ligt. Il suo contratto è in scadenza nelproprio come quello di De Ligt. La cifra richiesta dal club francese però è proprio il motivo che ha sempre fermato la Juve ad un semplice interessamento e non ad una trattativa.La Juve ha già visto sfumare due obiettivi per la difesa: prima Kalidou Koulibaly e poi Gleison Bremer. Le piste estere potrebbero essere le uniche percorribili: con Pau Torres del Villarreal, Gabriel dell'Arsenal e Benoit Badiashile.