Come racconta Tuttosport, gli occhi sono tutti su Asllani, centrocampista albanese cresciuto nell'Empoli. Per TS, nel match d’andata contro la Juventus non c’era nemmeno Kristjan, l’ultimo gioiellino lanciato dall’Empoli. "Il centrocampista dell’Under 21 albanese (5 presenze) è cresciuto nel vivaio dei toscani e, nonostante la giovane età, sta diventando inamovibile per Andreazzoli (sempre titolare nelle ultime tre partite). Mezzala e soprattutto regista: le qualità del ragazzo non stanno passando inosservate. Le big di Serie A, compresa la Juventus, hanno già drizzato le antenne".