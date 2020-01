Houssem Aouar, centrocampista centrale del Lione, piace alla Juventus, che nei giorni scorsi ha anche visionato il ragazzo con i propri osservatori. Così, come riporta la stampa francese, i bianconeri non mollano il giocatore, anche se le richieste del Lione sono alte. Si parte da 30 milioni almeno, una valutazione importante per il classe '98.