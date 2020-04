In questo momento di stallo del campionato, la Juventus ha iniziato a pianificare il mercato sondando il terreno per alcuni obiettivi. Tra i principali c'è sicuramente quel Paul Pogba sul quale Paratici sta lavorando da tempo per riportarlo in bianconero. L'alternativa al centrocampista del Manchester è Houssem Aouar, che, secondo Tuttosport, il Lione valuta 70 milioni di euro. I bianconeri per ora si sono mossi con un sondaggio per capire quanto serve per provare a convincere il Lione a far partire il gioiellino classe '98, ma non è escluso che se non dovesse andare in porto il colpo Pogba potrebbe esserci un affondo per Aouar.