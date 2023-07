Laha individuato un nuovo obiettivo per il suo reparto offensivo. Secondo quanto raccolto dalla Spagna, il club bianconero ha mostrato interesse per, esterno del Barcellona. Sebbene non siano ancora state presentate offerte ufficiali, ci sono stati dei contatti preliminari per comprendere le richieste economiche del club catalano e valutare la fattibilità dell'operazione.Il Barcellona avrebbe fissato un prezzo dio per il giovane marocchino classe 2001. Massimiliano Allegri potrebbe vedere in lui un'opzione interessante per rafforzare le fasce laterali dell'attacco. Ezzalzouli ha recentemente ricoperto il ruolo di capitano in un torneo dell'Under 23 del Marocco, dimostrando le sue capacità di leadership. Nella scorsa stagione, con la maglia dell'Osasuna in Liga, ha disputato 28 partite, segnando quattro gol.La Juventus, con il suo background di sviluppo di giovani talenti e la reputazione di competere ai massimi livelli, potrebbe fornire a Ezzalzouli l'ambiente ideale per continuare a crescere e raggiungere il suo pieno potenziale. Le trattative sono ancora in una fase preliminare e rimane da vedere se la Juventus deciderà di presentare un'offerta formale per il giocatore.