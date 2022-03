Questa sera la Nazionale italiana si gioca una fetta importante del Mondiale di Qatar. La squadra di Mancini scenderà in campo a Palermo, per affrontare la Macedonia del Nord. Nel caso di vittoria, gli Azzurri affronteranno una tra Portogallo e Turchia e, da quella sfida, uscirà la compagine che parteciperà a Qatar 2022. Facile prevedere come tutti gli appassionati di calcio della Penisola, questa sera, si concentreranno sul match dell’Italia. Occhi puntati, però, anche da parte del management della Juventus.



L’obiettivo di Giorgio Chiellini è quello di partecipare al Mondiale di Qatar 2022. Il percorso dei playoff è pieno di insidie e l’esito finale tutt’altro che scontato. Nel caso in cui l’Italia non dovesse riuscire a qualificarsi, questo potrebbe avere effetti diretti sul futuro prossimo del centrale della Juventus, che potrebbe decidere di appendere gli scarpini al chiodo. La Vecchia Signora, nell’ottica della ricostruzione, già monitora diversi nomi nel ruolo, a partire da Rudiger. Un’eventuale eliminazione, però, potrebbe portare ad un’accelerazione su questo fronte.