Dall’intervento del presidente Andrea Agnelli nel post eliminazione dalla Champions League contro il Lione ad oggi, l’obiettivo della dirigenza bianconera, in chiave mercato, appare piuttosto chiaro: svecchiare la rosa e diminuire il budget dedicato agli stipendi dei calciatori. Una squadra che vince da 9 anni può continuare la striscia positiva solo se, all’interno della rosa, vengono inseriti elementi freschi, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. È proprio quello che è stato fatto quest’anno con l’inserimento di tanti giovani che Andrea Pirlo non ha paura di schierare nelle rotazioni fin da subito.



Per continuare con questa filosofia, la Juventus avrebbe già individuato due under 20 che si stanno mettendo in mostra in Serie A e hanno acceso su di loro i riflettori. Uno è Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 in forza al Genoa. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2021 e gli uomini di mercato bianconeri sono pronti ad approfittare della situazione. L’idea sarebbe quella di acquistarlo e tenerlo in prestito in Liguria affinché continui il suo percorso di crescita in un ambiente che già conosce e che non mette le stesse pressioni che il calciatore vivrebbe con indosso la maglia bianconera. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’altro giovane calciatore che sarebbe finito nelle mire della Vecchia Signora è Gabriele Zappa, terzino destro classe ’99 in forza al Cagliari. Dopo una buona stagione disputata in Serie B con la maglia del Pescara, Zappa è stato acquistato dal club sardo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Sabato sera, quando la Juventus affronterà proprio i rossoblù, sarà lui l’osservato speciale e chissà che Paratici non si avvicini a Giulini in tribuna d’onore per avviare i primi contatti per portare il calciatore alla Continassa.