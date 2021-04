Dal sito ufficiale della Juventus: "Con la rete contro il Verona, Dusan Vlahovic è ora a quota 16 reti in questo campionato: l'ultimo giocatore a segnare almeno 17 gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere i 22 anni è stato Mirko Vucinic nel 2004/2005 con il Lecce.



L’ultimo giocatore, invece, della Fiorentina ad avere messo a segno più reti in una singola stagione di Serie A è stato Alberto Gilardino nel 2008/2009 (19 marcature).



Vlahovic ha segnato almeno 10 gol in più di ogni altro giocatore nato dal 1/1/1999 in avanti nel campionato in corso.



L’attaccante serbo ha preso parte a sei delle ultime sette reti della Fiorentina, grazie a quattro marcature e due assist. Nel match d'andata ha trovato la rete dopo tre giri di orologio, il suo centro più veloce da inizio partita nella competizione."