Con Joao Cancelo in partenza, la Juventus è costretta a lavorare per trovare un degno sostituto. Sfumato Kieran Trippier, passato all'Atletico Madrid, i bianconeri tengono gli occhi fissi in casa Tottenham. Il nuovo nome accostato al club italiano è quello di Danny Rose. Il terzino inglese piace ai campioni d'Italia e sarebbe disposto a tentare una nuova avventura lontano dalla Premier League. Secondo quanto riportato da Marca, però, non ci sarebbe solamente la Juventus sulle sue tracce: anche il Paris Saint-Germain sarebbe interessato al giocatore inglese. Si profila una sfida di mercato tra top club.