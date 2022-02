Come racconta Calciomercato.com, il nome di Raspadori è da tenere in grande considerazione: piace ad Allegri e i rapporti con Carnevali restano ottimi. Certamente la valutazione che il Sassuolo farà a fine stagione sarà lo snodo cruciale per l’eventuale inizio di una trattativa ma nella Juventus del futuro può entrare il giovane attaccante della Nazionale italiana. Il giocatore del Sassuolo può sostituire, numericamente e non, Alvaro Morata. Lo spagnolo verosimilmente non sarà riscattato.