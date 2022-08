Si preannuncia una giornata particolarmente calda per la, che nelle prossime ore, in attesa del big match di sabato contro la Roma, potrebbe chiudere due importanti colpi di mercato come Arek Milik e Leandro Paredes. Ma non solo, perché alle 18.00 i bianconeri conosceranno anche le loro avversarie aidiche saranno sorteggiati a, dove ilsarà disputata la finale della competizione.La squadra di Massimiliano Allegri è finita in seconda fascia: il rischio concreto, guardando alla prima, è dunque quello di essere abbinata a una corazzata come(con un po' di fortuna, invece, dall'urna potrebbe uscire una traed, sulla carta più abbordabili). Ma attenzione, perché le possibili insidie non mancano nemmeno nella terza fascia, dove spuntano squadre comeOcchi puntati su Istanbul, insomma, in attesa di scendere in campo per le partite che, a causa del Mondiale, verranno tutte disputate tra il 6 settembre e il 2 novembre: la prima giornata è inil 6-7 settembre e la seconda il 13-14, la terza il 4-5 ottobre, la quinta il 25-26 e la sesta l'1-2 novembre.Queste tutte le fasce:Real MadridEintracht FrancoforteManchester CityMilanBayern MonacoParis Saint-GermainPortoAjaxLiverpoolChelseaBarcellonaAtlético MadridSivigliaRB LipsiaTottenhamBorussia DortmundSalisburgoShakhtar DonetskInterNapoliSporting LisbonaBayer LeverkusenBenficaMarsigliaClub BruggeCelticMaccabi HaifaViktoria PlzeňRangersCopenaghenDinamo Zagabria