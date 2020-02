Gli occhi della Juve su Tomás Esteves. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club bianconero sta pensando all'acquisto del giovane terzino del Porto. Classe 2002, sarebbero già iniziati i primi contatti con i bianconeri che pensano di portare il portoghese a Torino per farlo crescere in Primavera o nell'Under 23. Sotto contratto con il Porto fino al 2021, Esteves ha una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, cifra che non spaventa il club bianconero nonostante la giovane età del difensore che di fatto gioca a tutta fascia. Una promessa del calcio portoghese che l'Uefa ha recentemente inserito nella lista dei 50 più promettenti del calcio europeo. Ora su Esteves c'è anche la Juve.