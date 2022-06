La Juventus guarda attenta in direzione Lussemburgo, più precisamente verso lo Stade Municipal de la Ville de Differdange. Qui, dalle 18, scenderà in campo la Nazionale Under 21. Assente Fagioli per infortunio, ci saranno Rovella, Ranocchia e Miretti: tutti e 3 i giovani prospetti, di proprietà bianconera, sono al centro delle discussioni di mercato di questi giorni. Una prova convincente con la maglia azzurra può aiutare a prendere la scelta decisiva.