La Juventus presterà attenzione alla sfida di questa sera tra Genoa e Parma. No, non per motivi di classifica, si parla di squadre di altre dimensioni che ambiscono ad obiettivi diversi. Piuttosto, per due giocatori che saranno protagonisti in campo, uno per parte: Cristian Romero e Dejan Kulusevski, entrambi di proprietà dei bianconeri. Se il difensore del Grifone è già stato immesso in qualche discorso di mercato come contropartita tecnica, il secondo arriverà a Torino per rubare la scena. Lo svedese è stata la rivelazione di questo campionato, Paratici è stato lesto a soffiarlo all’Inter e la Juve del futuro punterà sul suo nuovo gioiellino.