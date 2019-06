La Juventus si prepara a vivere un’estate da protagonista, ma, nel frattempo, aspettando il colpo ad effetto, si muove per acquistare i talenti del futuro. I bianconeri sono fortemente interessati a Javi Lopez. Terzino sinistro spagnolo classe 2002, è uno dei migliori prodotti della squadra Under 19 del Deportivo Alaves. Con buona probabilità, il giocatore dovrebbe rappresentare il rinforzo principale per la difesa della Primavera juventina. Le due società non sono arrivate ancora ad un accordo definitivo e la trattativa non si è conclusa. Anche le cifre dell’operazione non sono chiare.