Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’agenda del CEO della Roma Guido Fienga prevede l’incontro con due simboli della squadra: Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo. Per l’attaccante bosniaco sarà questione di capire la sua volontà, se rimanere oppure sposare un nuovo progetto, con la Juventus che resta interessata alla finestra. Il nodo per la permanenza resta l’ingaggio da 7 milioni di euro. Per Zaniolo la strada in discesa: l’incontro servirà a Fienga solo per ribadirgli un’altra volta la sua centralità nel progetto, sarà lui il faro del futuro giallorosso. Inoltre, a fine mercato, ci sarà anche l’occasione per ritoccare verso l’alto lo stipendio (2,2 milioni di euro).