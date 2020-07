La Juventus è sempre all'opera per rinnovarsi e cercare nuovi giovani per pescare il campione di domani. Dopo il difensore francese Nzouango, chissà che non possa arrivare il centrocampista offensivo tedesco Lazar Samardzic. Mancino naturale 18enne, ha esordito nell'Hertha Berlino nella Bundesliga post lockdown. A dare notizia del forte interessamento bianconero nei suoi confronti è stato l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio stasera a Sky Sport. Nel massimo campionato tedesco ha racimolato un minutaggio complessivo di circa mezz'ora, spalmato su tre partite, dopo essersi diviso in questa stagione tra giovanili e "seconda squadra" dell'Hertha. Ha all'attivo 5 gol con le nazionali giovanili della Germania.