Se per gennaio si profila una "sfida" tra Pierre-Emilee Lazar, con quest'ultimo che al momento sembra in vantaggio, per la prossima estate laha già gli occhi bene aperti sulle possibili opportunità a parametro zero. Una di queste, come racconta La Gazzetta dello Sport, è Piotr, in scadenza con ila giugno 2024 e sempre corteggiato anche dall'Arabia Saudita, dove alcuni club lo avevano già cercato nei mesi scorsi.- Per il centrocampista azzurro non c'è ancora una trattativa, ma dalla Polonia segnalano i bianconeri vigili. In caso di mancato prolungamento con il suo club, infatti, un tentativo da parte della Juve è da mettere in conto, alla luce delle difficoltà del reparto a cui si sommano le note esigenze di bilancio. Ad ora, però, la Vecchia Signora si limita a un ruolo da spettatrice. Senza farsi troppe illusioni, anche perché il feeling tra Zielinski e il Napoli è notoriamente forte.