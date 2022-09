: ne sono una testimonianza gli esempi recentissimi di Angele Paul, approdati a Torino in estate dopo aver raggiunto la scadenza di contratto rispettivamente con PSG e Manchester United. L'idea di non dover investire risorse per i cartellini, evidentemente, stuzzica non poco il club bianconero, sempre attento sul mercato a possibili occasioni per rinforzare la rosa con giocatori che, in molti casi, sono alla ricerca di una squadra dove trovare nuovi stimoli per ripartire dopo esperienze più o meno lunghe. Un occhio ai parametri zero, insomma, va sempre lanciato. Lo si può fare fin da ora, per abbozzare un elenco dei calciatori in scadenza nel 2023 per cui la Juve potrebbe fare un tentativo in estate o persino a gennaio, in base alle esigenze di Massimiliano