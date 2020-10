Le giocate di un giovane Paul Pogba sono rimaste negli occhi dei tifosi della Juventus e della dirigenza bianconera che sogna di riportarlo a Torino. Il Manchester United, sfruttando una clausola presente nel contratto del francese, ha prolungato unilateralmente il contratto fino al 2022 per evitare che il calciatore si possa liberare a parametro zero. Il futuro prossimo di Pogba, però, sembra essere lontano dall'Old Trafford. Secondo quanto riporta Tuttosport, le trattative tra il club inglese e l'agente del calciatore, Mino Raiola, procederebbero a rilento con Real Madrid, Psg e Juventus che attendono alla finestra il momento giusto per avanzare un'offerta. Unico nodo, l'ingaggio del centrocampista che percepisce 13 milioni netti a stagione. In questo caso, Pogba dovrebbe fare una scelta di cuore e rinunciare ad una parte di stipendio per tornare a giocare nella società che l'ha aiutato a diventare grande.