Come raccontato da Gazzetta, occhi aperti su. L'argentino ha portato in dote alla squadra la bellezza di 12 gol e 7 assist in 24 partite, neppure giocate tutte per intero. Nessuna sorpresa che l’Olimpico – che oggi farà registrare il 25° tutto esaurito stagionale – si sia innamorato di lui, proprio come ha fatto Mourinho. A proposito, invertiamo il nastro: nella scorsa stagione proprio nella partita persa in casa dalla Roma contro la Juventus è iniziato il corteggiamento dello Special One alla Joya, poi diventato realtà con l’accordo estivo.