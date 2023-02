Come racconta Gazzetta, la Juve non resta ferma. Continuano, infatti, i confronti tra il nuovo responsabile dell’area sport Francesco, il d.s. Federicoe i collaboratori più stretti. L'obiettivo resta sempre lo stesso: ringiovanire e italianizzare la rosa.Il nome è Frattesi, ma c’è anche un altro ex romanista sempre di moda negli ambienti bianconeri: si tratta di Nicolò, sfiorato più volte in passato dalla Signora e nell’ultima sessione di mercato trasferitosi al Galatasaray (22 milioni con i bonus). Zaniolo ha segnato per ora in amichevole, in Turchia ha una clausola rescissoria da 35 milioni di euro. La cifra si abbasserà però ad ogni sessione di mercato. Zaniolo, insomma, è nei pensieri della Juventus per il futuro.