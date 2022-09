Occhio a. E alla Juve che per cambiare pul ricorrere anche al mercato di gennaio. C'è uno swipe nella mente dei dirigenti bianconeri, come racconta Calciomercato.com: da una parte può esserci l'addio a Kean, nonostante una situazione contrattuale complicata (è ancora in prestito con obbligo di riscatto dall'Everton); dall'altra può arrivare un bel colpo, praticamente a zero. Parliamo proprio di Luis Muriel.Come racconta CM, per la prima volta il colombiano è stato a un passo dal lasciare l'Atalanta. Con il contratto in scadenza nel 2023, i nerazzurri non hanno posto condizioni per il rinnovo e hanno semplicemente deciso di virare su altri tipi d'attaccante. Ancora qualche mese a Bergamo e poi la sua carriera può prendere un'altra direzione, magari Torino, nonostante i bianconeri l'abbiano cercato per il ruolo poi ricoperto da Milik. Staremo a vedere. Intanto, Muriel lavora anche per salutare anzitempo Bergamo. E la Juve resta sempre in agguato...