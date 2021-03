Occhi sul nuovo che avanza: Matteo Lovato, difensore centrale classe 2000, lanciato in questa stagione da Juric. La Juventus valuta attentamente il suo profilo, il fatto che nelle ultime settimane abbia perso la maglia da titolare non gli ha fatto perdere la stima di Paratici, che deve far fronte al ricambio generazione del reparto difensivo bianconero. A ribadire l'interesse bianconero anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Che sottolinea come nel rifacimento della difesa, un profilo come Lovato ci può stare. Pagato un milione di euro, ora ne vale una decina.